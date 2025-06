Borsa | Hong Kong negativa apre a -0,68%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in lieve calo, con l’indice Hang Seng che scende dello 0,68%, riflettendo un settore finanziario più cauteloso e gli investitori attenti alle recenti notizie globali. Mentre Shanghai e Shenzhen segnano perdite contenute, il mercato si prepara a una giornata di analisi e strategia, lasciando intravedere possibili evoluzioni nei prossimi appuntamenti. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l' indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,68%, scivolando a 24.309,42 punti. L' indice Composite di Shanghai perde in avvio lo 0,12% a quota 3.451,72, mentre quello di Shenzhen cala dello 0,05% a 2.050,93.

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

