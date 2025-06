Borgo San Gottardo Nuove famiglie e turisti | Difendiamo i servizi

Stiamo assistendo a una rinascita vibrante di Borgo San Gottardo, un quartiere che unisce il fascino storico alle nuove energie di città in evoluzione. Con nuove famiglie, studenti e turisti che scelgono di vivere questa realtà autentica, il cuore pulsante di Milano si rinnova, mantenendo vivo il suo spirito di comunità. Ma che aria si respira? È il segnale di un quartiere in fermento, pronto a difendere la propria identità e i servizi essenziali per tutti.

È un chilometro di strada che unisce scorci da vecchia Milano, con cortili del secolo scorso e botteghe storiche, a locali nuovissimi, mentre l’anima del borgo, che privilegia i legami sociali alimentati anche dalle realtà associative, si amplia accogliendo turisti e studenti da più parti del mondo. È corso San Gottardo, tra piazza XXIV Maggio e via Meda, a un passo dalla zona dei Navigli. Che aria si respira? "Stiamo assistendo a una trasformazione generazionale – riflette Alessandro Calcagni, della Merceria Carcano, da 30 anni sul corso –. Le famiglie a poco a poco stanno cambiando e aumentano gli appartamenti dedicati agli affitti brevi ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Borgo“ San Gottardo. Nuove famiglie e turisti: "Difendiamo i servizi"

Consiglio di Quartiere Partecipato 8 – “Laipacco – San Gottardo” Lunedì 16 giugno 2025 Ore 17:30 Ex Scuola Deledda – Via Laipacco n. 253 Un momento di confronto aperto a tutti per parlare insieme del quartiere! ? Ordine del Giorno: 1 Appr Vai su Facebook

