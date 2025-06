Borgo Nuovo installata nella sede della circoscrizione la casetta dei libri

Oggi, nella sede della nostra circoscrizione a Borgo Nuovo, ci è stata consegnata dalla referente la casetta dei libri, un angolo speciale dedicato alla condivisione culturale. Questo spazio accogliente invita tutti, grandi e piccoli, a lasciare un volume, contribuendo così a diffondere il piacere della lettura e a rafforzare il senso di comunità. Un modo semplice per avvicinare le persone ai libri e promuovere la cultura condivisa nel cuore del quartiere.

Chiunque vorrà potrà lasciare un volume, magari preso dalla propria libreria o acquistato per l'occasione, che adulti e bambini potranno sfogliare e riportare perché qualcun'altro possa leggerlo.

