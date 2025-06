Boom Napoli non solo Lang | può esserci già a Dimaro

Il Napoli non si ferma e a Dimaro potrebbe accogliere non solo Lang, ma anche altri due nuovi innesti che rafforzerebbero ulteriormente la rosa. Dopo aver conquistato lo scudetto, i partenopei sono pronti a rilanciare con ambizioni ancora più grandi. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna lavorano sodo per mantenere le promesse fatte ad Antonio Conte: allestire una squadra competitiva su quattro fronti. La sessione di mercato si infiamma: scopriamo chi sono i prossimi obiettivi del club azzurro.

Oltre a Lang, di fatto, il Napoli potrebbe accogliere a Dimaro altri due giocatori. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli sta rilanciando. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire un gruppo pronto ad affrontare quattro competizioni. Proprio per questo motivo, dopo i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli è vicino a chiudere Noa Lang. Il club partenopeo, infatti, è davvero molto vicino a trovare l’intesa definitiva con il PSV per l’esterno olandese. Ma per Antonio Conte bisogna segnalare un’altra importante notizia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Boom Napoli, non solo Lang: può esserci già a Dimaro

In questa notizia si parla di: napoli - lang - dimaro - boom

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Non solo la Juventus, per il Napoli De Bruyne ha rinunciato anche a partecipare al Mondiale per Club per evitare infortuni che ne avrebbero compromesso il futuro in magli azzurra. La sua intenzione principale? Presentarsi carico e riposato a Dimaro, nel ritiro Vai su Facebook

Numero maglia di Kevin De Bruyne al Napoli, Il Mattino anticipa: due le possibili scelte!; Abbonamenti SSC Napoli 2024-2025, è boom di richieste: numeri straordinari, il dato; Boom Napoli, non solo Lang: può esserci già a Dimaro.

Boom Napoli, non solo Lang: può esserci già a Dimaro - Oltre a Lang, di fatto, il Napoli potrebbe accogliere a Dimaro altri due giocatori. informazione.it scrive

De Maggio boom: "Non solo Lang, il Napoli chiude per un altro grande esterno" - Valter De Maggio attraverso Radio Goal ha messo in evidenza la situazione mercato della squadra azzurra soffermandosi sul colpo Lang. Da msn.com