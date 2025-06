Boom Napoli l’annuncio non lascia dubbi | Conte gongola

Il mercato del Napoli infiamma le passioni dei tifosi: con due acquisti strategici come Marianucci e De Bruyne, la squadra si prepara a vivere una stagione da protagonista. L'annuncio di questi colpi di scena ha scatenato l’entusiasmo anche di Conte, che guarda con ottimismo alle sfide future. Il Napoli, tra conferme e sorprese, si affaccia con decisione al nuovo campionato, pronto a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un annuncio molto importante che ha fatto saltare di gioia lo stesso Conte. Il Napoli, di fatto, è sicuramente la squadra che si è mossa di più in queste prime settimane di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha già messo a segno due colpi molto importanti. I giocatori in questione, ovviamente, sono Luca Marianucci (preso dall'Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero). (Ansa Foto) tvplay.it L'arrivo del fuoriclasse, ovviamente, ha fatto saltare di gioia i tifosi del Napoli che, però, a breve potrebbero accogliere un altro nuovo volto nuovo.