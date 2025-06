Boom Napoli colpo a sorpresa con lo scambio | lo porta Simeone

Il Napoli non si ferma e sorprende ancora, puntando a rinforzare la rosa con un colpo a sorpresa: lo scambio con Simeone. Mentre sogna Darwin Nunez, il club lavora intensamente per accontentare le richieste di Conte e allestire una squadra competitiva. In queste ore, il club sta definendo gli ultimi dettagli di questa strategica operazione di mercato, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Il Napoli non intende fermarsi. In cantiere un’altra operazione gradita a Conte. Manna lavora ad uno scambio: sul piatto Simeone. In attesa di concretizzare il sogno Darwin Nunez, il Napoli sta continuando a lavorare su altri fronti così da accontentare le richieste di Antonio Conte ed allestire una rosa di grande qualitĂ capace di sostenere, al meglio, il doppio impegno in Serie A e in Champions League. In queste ore il club sta definendo l’acquisto di Noah Lang dal Psv Eindhoven sulla base di 25 milioni, a cui faranno seguito diverse altre operazioni in entrata. Una di queste, in particolare, sarĂ agevolata da Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Boom Napoli, colpo a sorpresa con lo scambio: lo porta Simeone

