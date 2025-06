Bonus spesa 2025 ne avete diritto? Ecco tutto quello che dovete sapere

Scopri tutto ciò che c’è da sapere sul Bonus Spesa 2025, la “Carta Dedicata a te”, un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. Con una dotazione di 600 milioni di euro, questa carta prepagata da 500 € mira a sostenere chi ha bisogno di una spinta in più. Anche se il decreto non è ancora stato pubblicato, ecco le informazioni essenziali per prepararsi al meglio e assicurarsi il proprio diritto.

Il Bonus spesa 2025, denominato “Carta Dedicata a te”, consiste in una carta prepagata da 500 € destinata a famiglie in condizioni economiche fragili. Il decreto ministeriale ancora non è stato emanato, ma una volta pubblicato attiverà la selezione automatica dei beneficiari da parte dell’INPS e dei Comuni, con consegna tramite Poste Italiane. Per il 2025 è stata stanziata una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro. Come detto, l’importo è di 500 € su carta prepagata PostePay. I destinatari sono le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15.000 €, composte da almeno 3 persone, residenti in Italia, senza altre forme di sostegno parallelo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Bonus spesa 2025, ne avete diritto? Ecco tutto quello che dovete sapere

Lo sapevi che se stai ristrutturando casa puoi risparmiare fino al 50% sull'acquisto di mobili e complementi? Con il Bonus Mobili 2025, hai diritto a una detrazione fiscale del 50% su una spesa fino a 5.000€ per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici destin

