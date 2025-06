Bonus ristrutturazione 2025 | chi rischia di perdere il 50 per cento

Il bonus ristrutturazione 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per valorizzare il proprio patrimonio, ma attenzione: chi utilizza il bonus su immobili non adibiti a principale rischia di perdere fino al 50% delle agevolazioni. Questa differenza di trattamento, legata alla priorità sulla prima casa, potrebbe sorprendere molti. Ma quali sono i casi più frequenti in cui i lavori rischiano di essere penalizzati? Scopriamo insieme come tutelare il tuo investimento.

Si rischia di perdere il 50 per cento di bonus ristrutturazione valido fino al 31 dicembre 2025 se l’abitazione oggetto di interventi non sia adibita a principale. È questa una delle implicazioni della maggiorazione di percentuale del bonus casa per gli interventi effettuati sulla prima casa rispetto a quelli relativi a un’altra abitazione, per esempio su una seconda casa. Ma è tutt’altro che infrequente la casistica per la quale i lavori possano impiegare diverso tempo e far perdere una quota dell’incentivo. Oppure che il proprietario ritardi a spostare la propria residenza nella nuova casa in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus ristrutturazione 2025: chi rischia di perdere il 50 per cento

Bonus ristrutturazione, cos'è e quanto tempo tenere i documenti - Il bonus ristrutturazione rappresenta un'opportunità preziosa per migliorare la propria casa risparmiando sulle spese, grazie a incentivi fiscali dedicati ai lavori di rinnovamento edilizio ed efficientamento energetico.

