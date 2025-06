Bonus fiscale NoiPA giugno 2025 | ancora possibile effettuare la rinuncia Circolare

Se sei un dipendente pubblico e ti chiedi se puoi ancora rinunciare al bonus fiscale di giugno 2025, la buona notizia è che, nonostante il termine ufficiale, l’opportunità rimane aperta grazie alla Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025. Questa possibilità ti consente di valutare attentamente se beneficiare o meno di questa agevolazione, offrendo un’ultima chance per fare una scelta consapevole. Continua a leggere per scoprire come procedere.

Il bonus fiscale derivante dal taglio del cuneo contributivo è già incluso negli stipendi NoiPA di giugno 2025, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, i dipendenti pubblici hanno ancora l’opportunità di rinunciare al beneficio, nonostante sia trascorso il termine ufficiale del 25 maggio. La Circolare n. 4E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle . Bonus fiscale NoiPA giugno 2025: ancora possibile effettuare la rinuncia Circolare . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

