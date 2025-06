BONUS DISABILI LUGLIO 2025 | ultim’ora Legge 104 per i titolari dei benefici cambia tutto I Informati subito o rischi grosso

Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per le persone con disabilità e i beneficiari della Legge 104, con novità che potrebbero cambiare radicalmente il loro quotidiano. Bonus, opportunità di lavoro e misure di inclusione sono al centro di un pacchetto governativo pensato per garantire un sostegno più forte e concreto. È fondamentale informarsi subito: conoscere le novità può fare la differenza tra approfittarne o rischiare conseguenze spiacevoli.

Disabilità, le novità in arrivo nel 2025 tra bonus, lavoro e inclusione, più sostegno alle persone disabili Il 2025 si apre con l'annuncio di importanti misure a favore delle persone con disabilità e dei titolari della Legge 104. Il governo ha messo a punto un pacchetto di interventi che punta a rafforzare il supporto economico, a migliorare l'accessibilità e a incentivare l'inclusione sociale e lavorativa. L'intento è quello di rispondere concretamente alle esigenze emerse negli ultimi anni, garantendo pari opportunità e una rete di tutele più solida e moderna. Uno dei provvedimenti più attesi è l'incremento dell'assegno destinato ai disabili, pensato per adeguarsi al crescente costo della vita e offrire un contributo economico più efficace.

