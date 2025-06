Bonus auto 2025 quando arrivano i nuovi incentivi?

Se siete pronti a scommettere sul futuro della mobilità sostenibile, non potete perdervi le ultime novità sui bonus auto 2025. Con incentivi rivolti a veicoli a bassissime emissioni di CO2 e risorse riorganizzate dal Governo, il panorama delle agevolazioni si sta preparando a offrire opportunità ancora più vantaggiose per chi sceglie l’auto ecologica. Ma quando arriveranno i nuovi incentivi? Scopriamolo insieme.

Sono in arrivo i nuovi bonus auto 2025 che serviranno a incentivare l’acquisto di vetture a bassissime emissioni di CO2. Nelle scorse settimane, infatti, il governo ha effettuato una ricognizione delle risorse rientranti nel Pnrr per l’installazione di colonnine di ricarica delle auto elettriche al fine di prevedere, per i fondi residui, a una differente destinazione. Gli ultimi ecoincentivi stanziati per l’acquisto di auto a basse emissioni derivano dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2024. Grazie al provvedimento sono state immatricolate numerose nuove auto, elettriche e ibride. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus auto 2025, quando arrivano i nuovi incentivi?

