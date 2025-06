Bonny Juve l’Inter è ad un passo | accordo sempre più vicino tra i nerazzurri ed il Parma Tutte le cifre e i dettagli dell’affare

Il mercato infiamma le passioni nerazzurre: l’Inter si avvicina sempre di più a Yoan Bonny, giovane talento del Parma. Dopo settimane di trattative, sembra che si stia delineando un accordo tra le parti, con cifre che oscillano tra i 22 e i 24 milioni di euro più bonus. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per il futuro dell’attaccante e per la strategia di mercato dei nerazzurri: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Bonny Juve, l’Inter è ad un passo: accordo vicinissimo per l’attaccante del Parma. Tutte le cifre e gli aggiornamenti di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Yoan Bonny è sempre più vicino all’ Inter. La distanza tra la richiesta del Parma e l’offerta dell’Inter si sarebbe infatti ridotta: la cifra dell’operazione si aggira tra i 22 e i 24 milioni di euro più bonus. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per trovare l’intesa finale. L’attaccante classe 2003, seguito anche dal mercato Juventus, è ad un passo dall’Inter. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juve, l’Inter è ad un passo: accordo sempre più vicino tra i nerazzurri ed il Parma. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare

In questa notizia si parla di: inter - parma - bonny - juve

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Sono sempre gli attaccanti i protagonisti principali del mercato calcistico. La Juventus sogna Osimhen. L'Inter lavora su Bonny del Parma e punta ad avere Hojlundin prestito dal Manchester United, mentre il Milan punta su Nunez. #ANSA https://ansa.it/sito/noti Vai su X

L'Inter è pronta a nuovi contatti per provare a chiudere Bonny, sta preparando un'offerta migliorativa. L'Inter può migliorare la parte fissa, vedremo se si troverà un accordo su bonus: si resta sui 25 mln di valutazione, il Parma vorrebbe qualcosa in più. [@ Vai su Facebook

Diretta live calciomercato 26 giugno 2025, l'Inter chiude per Bonny ma deve decidere su Pio Esposito, Juve-Sancho; Calciomercato Juve: Inter avanti su Bonny ma lo Stoccarda...; Calciomercato oggi: Inter vicina a Bonny, la Juventus tratta per Sancho. Como, Morata dice sì.

Inter, Bonny è sempre più vicino: distanza di 2 milioni con il Parma - La distanza tra domanda e offerta è poca: i gialloblù chiedono 24 milioni più bonus mentre i nerazzurri ne offrono 22 più bonus. Riporta sport.sky.it

GdS - Inter, budget di 30 milioni per il difensore: Leoni la prima scelta, è derby col Milan. I nerazzurri pronti ad accontentare il Parma - L'Inter guarda a Parma anche per Giovanni Leoni, il giovane difensore cresciuto tanto proprio in Emilia sotto le cure di Chivu, attuale tecnico nerazzurro. Secondo msn.com