Bonifica Parmense dal Bilancio 2024 ulteriori risorse al territorio per 1,2 milioni di euro

Il bilancio 2024 della Bonifica Parmense si distingue per un impegno concreto a favore del territorio, con 12 milioni di euro destinati a potenziare infrastrutture e sicurezza. Tra i punti salienti, 700 mila euro in più per l’efficientamento dei canali e impianti in pianura, e 500 mila euro per interventi di sistemazione idrogeologica in montagna. Questa strategia di investimenti concreti rafforza il ruolo della Bonifica come pilastro di sviluppo e tutela ambientale.

700 mila euro in più per l’efficientamento della rete dei canali e degli impianti consortili in pianura e 500 mila euro in più per la sistemazione idrogeologica in montagna: è pari a 1,2 milioni di euro la cifra complessiva che la Bonifica Parmense potrà reinvestire sul comprensorio gestito. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: euro - bonifica - parmense - milioni

Truffa del finto carabiniere, anziano bonifica 12mila euro: la polizia blocca tutto - Nel nostro paese, la sicurezza degli anziani è ancora in pericolo a causa di truffe subdole. Recentemente, un tentativo di truffa perpetrata da un finto carabiniere è stato sventato dalla polizia, impedendo che un 76enne perdesse 12mila euro.

700 mila euro in più per l’efficientamento della rete dei canali e degli impianti consortili in pianura e 500 mila euro in più per la sistemazione idrogeologica in montagna: è pari a 1,2 milioni di euro la cifra complessiva che la Bonifica Parmense potrà reinvestire Vai su Facebook

Bonifica Parmense, dal Bilancio 2024 ulteriori risorse al territorio per 1,2 milioni di euro; Inaugurato a tempo di record il Canale Ottomulini a Sissa Trecasali; Pioggia di euro alle scuole private di Parma e Piacenza.

Concluso il maxi-intervento Pnrr della Bonifica Parmense: Canale Ottomulini già in funzione - L’intervento, dal valore di 12 milioni di euro e che si estende su un’area di 5000 ettari, consentirà un risparmio annuo del 35% di acqua destinata alle aree produttive per l’agroalimentare del territ ... Da parmatoday.it

Il maltempo si abbatte sulla Bonifica Parmense: danni per oltre 10 mln a strade, canali e ponti - Oltre 10 milioni di euro è la cifra che la Bonifica Parmense ha stimato alle proprie infrastrutture (strade, impianti, canali, ponti) dopo le criticità idrauliche e idrologiche che hanno colpito ... Scrive parma.repubblica.it