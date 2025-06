Bomprezzi Pd risponde a Baldelli FdI | Invoca il malocchio ma l' unica sfortuna è questa destra al potere

Senigallia – Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Partito Democratico, torna sui dati di Bankitalia relativi alla crescita delle Marche. In particolare però la sua critica si sofferma sulle affermazioni dell’onorevole marchigiano di Fratelli D’Italia Antonio Baldelli: «Apprendiamo con sorpresa e amarezza le sue invocazioni di malocchio, che sembrano voler nascondere la realtà: questa destra al potere porta sfortuna e rallenta il progresso della nostra regione».

