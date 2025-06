Bomba nella notte a Ostia esplode una palestra | È stato terrificante Non smettevo di tremare

Una notte da incubo ad Ostia: un’esplosione devastante distrugge una palestra, lasciando dietro di sé un patrimonio di vetri rotti e paura palpabile tra i residenti. La scena, segnata da scosse e terrore, apre uno squarcio inquietante sulla presenza della mala romana in zona. Ma cosa si cela dietro questa violenta esplosione? Scopriamo insieme i retroscena di questa ennesima pagina di cronaca nera.

Una bomba nella notte sventra una palestra a Ostia. Vetri ovunque, case scosse, paura tra i residenti. E dietro, l’ombra lunga della mala romana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

