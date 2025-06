Bomba carta contro palestra di boxe a Ostia | danni al locale e alle auto – Video

Un'esplosione di una bomba carta nella notte ad Ostia scuote la comunità: davanti alla palestra dell’ex campione Gianni Di Napoli, danni significativi a locale e auto parcheggiate. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma la paura è palpabile. Le autorità sono intervenute prontamente, avviando le indagini per identificare i responsabili di un gesto che ha lasciato il segno nel quartiere. Scopriamo cosa si nasconde dietro questa intimidazione.

Esplosione di una bomba carta nella notte ad Ostia davanti alla palestra dell’ex campione di boxe Gianni Di Napoli. Tanta paura ma nessun ferito. Oltre al locale in via delle Azzorre, danni anche alle auto parcheggiate e alla facciata del palazzo. Intorno alle 3 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, gli artificieri della Polizia di Stato, 118 e il X Gruppo mare della Polizia di Roma Capitale per la gestione della viabilità. Indagini in corso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bomba carta contro palestra di boxe a Ostia: danni al locale e alle auto – Video

In questa notizia si parla di: ostia - bomba - carta - palestra

Ostia, bomba carta davanti alla palestra Di Napoli: danni ad attività e auto - Un’esplosione di una bomba carta davanti a una palestra di boxe a Ostia ha scosso la notte, causando danni alle auto e alla facciata di un edificio senza feriti.

Translate post#ostia, bomba carta nella notte contro la palestra Di Napoli: danni alla Boxing Team e alle auto Vai su X

Bomba carta nella notte contro la palestra Di Napoli: paura a Ostia https://l-nk.it/ChwKQU Vai su Facebook

Ostia, bomba carta davanti alla palestra Di Napoli: danni ad attività e auto; Esplosione a Ostia: bomba carta davanti alla palestra boxe Di Napoli; Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre: danni anche alle auto.

Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre: danni anche alle auto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre: danni anche alle auto ... Segnala tg24.sky.it

VIDEO | ‘Bomba’ ad Ostia: esplosione nella notte davanti a una palestra - E l'attore Enzo Salvi documenta l'accaduto sui social: "Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe" ... Secondo dire.it