Bologna rubano all’interno di un camper nell’area di servizio in A14 | 3 arresti

A Bologna, tre individui sono stati catturati dalla polizia stradale mentre tentavano di perpetrare un furto all’interno di un camper in area di servizio sull’A14. Dopo un’intensa attività di indagine e riconoscimenti, gli agenti hanno arrestato i malfattori, che avevano già colpito un altro camperista nella stessa zona. La loro cattura dimostra come la vigilanza e l’attenzione possano prevenire e contrastare efficacemente i crimini.

Bologna, 26 giugno 2025 – Tre persone sono state arrestate dalla polizia stradale per un furto commesso all’interno di un camper di proprietà di cittadini tedeschi. I poliziotti erano sulle tracce dei malfattori già dalla scorsa settimana, quando i tre (con un’età compresa dai 45 ai 50 anni) erano stati riconosciuti e individuati dopo avere commesso un primo furto ai danni di altro camperista tedesco in sosta durante la notte, in un’area di servizio della provincia di Bologna. Nel corso di servizi appositamente istituiti per prevenire illeciti commessi a danno di utenti in transito o sosta, gli agenti in abiti civili hanno individuato l’autovettura con i malintenzionati mentre transitava sulla tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro e l’hanno pedinata notando che dopo essere entrata in autostrada A14 in direzione di Ancona, faceva accesso in tutte le aree di servizio presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, rubano all’interno di un camper nell’area di servizio in A14: 3 arresti

