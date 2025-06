Bologna rinforzi a centrocampo | piace Nicolussi Caviglia ma c’è concorrenza dall’estero

Il Bologna si prepara a rafforzare il centrocampo puntando deciso su Hans Nicolussi Caviglia, giovane talento valdostano. Tuttavia, la concorrenza dall’estero si fa agguerrita, rendendo la trattativa ancora più avvincente. I rossoblù sono determinati a chiudere questa operazione per rinvigorire il reparto e puntare a risultati importanti nella prossima stagione. La sfida è aperta: riuscirà il Bologna ad assicurarsi le prestazioni di Nicolussi Caviglia?

Il Bologna punta a Nicolussi Caviglia, ma sul centrocampista valdostano c'è l'interesse anche di club stranieri: le ultime Il Bologna accelera sul mercato e punta con decisione su Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, reduce da una stagione complicata con il Venezia culminata nella retrocessione in Serie B, è ora al centro dell'interesse di .

Bologna, obiettivo Nicolussi Caviglia: si tratta con il Venezia - Dopo una buona stagione alla corte di Di Francesco, sul centrocampista ex Juve è vivo anche l'interesse di due squadre estere: sirene da Spagna ed Olanda ... corrieredellosport.it scrive

Bologna, contatti col Venezia per Nicolussi Caviglia. Interesse anche di Villarreal e PSV - Il Bologna si muove sul calciomercato: il club rossoblù ha messo nel mirino l’ex Juventus Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 del Venezia. Lo riporta gianlucadimarzio.com