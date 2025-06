Bologna Fc ecco le amichevoli estive dei rossoblù

Preparativi intensi e entusiasmo alle stelle: il Bologna FC svela le amichevoli estive dei rossoblù, un'occasione imperdibile per tifosi e appassionati di seguire da vicino la squadra durante la fase di preparazione. Con appuntamenti già fissati a Valles e in altri suggestivi luoghi, il percorso verso la nuova stagione è ormai alle porte. Scopriamo insieme tutte le sfide estive che preludono a un nuovo entusiasmante capitolo!

Bologna. 26 giugno 2025 – Cominciano a delinearsi con maggiore precisione gli appuntamenti dell’ estate rossoblù. Il Bologna ha infatti diffuso il programma delle amichevoli del ritiro di Valles, con date e orari degli incontri che andranno in scena durante la fase di preparazione di Orsolini e compagni. La banda di Vincenzo Italiano si ritroverà a Casteldebole il 12 luglio, con la squadra che svolgerà i test di rito e inizierà a riassaggiare le fatiche del campo mentre dal 15 al 26 luglio si abbandonerà la torrida Emilia per salire in Val Pusteria. Qui il 17 è già previsto il primo test amichevole, con il Bologna che affronterà il Gitschberg Jochtal, formazione di Promozione dell’Alto Adige. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net