Bologna è una città africana con temperature record | 38,2 gradi e minima più alta di sempre a 27,3

Bologna, 26 giugno 2025 – Non solo un caldo anomalo, ma da record. In questi giorni e, purtroppo non è ancora finita, Bologna è diventata una città africana per il clima torrido che c'è con tanti disagi per le persone che sudano anche solo stando ferme. Il meteorologo di Arpae, a giorni anche dirigente e responsabile dell'area operativa, Federico Grazzini, ci illustra i motivi e fa una previsione per i prossimi giorni. "Abbiamo un'allerta rossa per il disagio cosiddetto bioclimatico causato da queste alte temperature e dalla forte umidità. E' davvero un caldo anomalo che non si registrava da tempo".

Temperature molto elevate affliggono l'Europa occidentale, dove in molti casi sono stati raggiunti record assoluti di temperatura per il mese di giugno. ? Su queste regioni d'Europa il caldo intenso continuerà ancora per diversi giorni. ? Vai su Facebook

