Bologna Di Vaio | La Coppa Italia contro il Milan? Un sogno La differenza…

Nel cuore di Bologna, tra entusiasmo e orgoglio, Marco Di Vaio ha commentato la storica vittoria della Coppa Italia contro il Milan. Un traguardo che rappresenta un sogno diventato realtà per la tifoseria rossoblù. A margine di un evento, il dirigente ha sottolineato l’importanza di questa conquista, simbolo di passione e determinazione. Una vittoria che resterà nella memoria dei biancoblù, e non solo, come un esempio di perseveranza e successo.

A margine di un evento, Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato così della finale di Coppa Italia vinta contro il Milan.

Bologna, Di Vaio: «Vi racconto quando arrivò Saputo. Italiano? Un vincente e tra Coppa Italia e mercato»

Di Vaio: La Coppa Italia col Bologna l'emozione più bella in carriera. Io e Sartori lavoriamo senza sosta, dietro ogni acquisto c'è uno studio preciso

Di Vaio: "La Coppa Italia l'emozione più bella della carriera. Mercato? Io e Sartori lavoriamo senza sosta" - Marco Di Vaio, direttore sportivo dei rossoblù, presente alla 11° edizione del "Trofeo di Rastignano" è stato intervistato sui temi legati al Bologna, dalla vittoria della Coppa Italia e al mercato

Bologna, Di Vaio: «Vi racconto quando arrivò Saputo. Italiano? Un vincente e tra Coppa Italia e mercato»