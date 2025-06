Bologna bus investe un pedone lungo i viali davanti ai giardini Margherita | è grave

Un grave incidente scuote Bologna: un autobus ha investito un pedone lungo i viali davanti ai Giardini Margherita, provocando ferite serie e portando l’uomo in codice 3 in ospedale. La dinamica dell’incidente, ancora oggetto di indagini, solleva interrogativi sulla sicurezza di quella zona molto frequentata. Restate con noi per seguire gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Bologna, 26 giugno 2025 – Autobus investe pedone lungo i viali, davanti all’ingresso dei giardini Margherita, in zona porta Castiglione. L’ uomo, di mezza età, è stato subito soccorso sul posto dal 118 ed è rimasto cosciente. L’ambulanza però, viste le ferite riportate, soprattutto alla gamba, e la gravità dell’incidente, lo ha portato in codice 3 all’ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era vicino alla banchina di viale Gozzadini, in piazza Porta Castiglione. L’autobus, della linea 39, aveva già scaricato e caricato i passeggeri. Improvvisamente però il mezzo, della linea 39, lo ha investito con la parte posteriore destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, bus investe un pedone lungo i viali davanti ai giardini Margherita: è grave

