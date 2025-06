Bolletta luce nel terzo trimestre +1,9% per clienti vulnerabili in maggior tutela

Nel terzo trimestre del 2025, i clienti vulnerabili in maggior tutela assisteranno a un aumento dell’1,9% sulla bolletta elettrica, secondo quanto comunica l’Arera. Questa variazione riguarda circa 3 milioni di utenti, mentre i clienti vulnerabili nel mercato libero continueranno a beneficiare di tariffe più competitive. È fondamentale rimanere aggiornati per affrontare con consapevolezza ogni modifica e pianificare al meglio il consumo energetico.

(Adnkronos) – Nel terzo trimestre del 2025 la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' 1 vulnerabile, servito in maggior tutela, aumenterà dell'1,9%. Lo comunica l'Arera, ricordando che l'aggiornamento riguarda unicamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela. Tutti i clienti vulnerabili 2, che si trovano nel mercato libero, hanno il .

