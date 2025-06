Boeri | Roma andrebbe ricucita con alberi acqua e treni

Boeri Roma meriterebbe di essere ricucita con alberi, acqua e treni, creando un mosaico di natura e mobilità sostenibile. Questa forza della natura, che si insinua tra parchi e giardini, trasforma la città in un’oasi verde, integrata armoniosamente con il tessuto urbano. Un progetto che potrebbe ridisegnare il volto di Roma, riconnettendo i suoi spazi e valorizzando il suo patrimonio naturale. Scopri come questa visione può diventare realtà.

“C’è una forza della natura incredibile, che entra nella città con parchi, giardini, parchi agricoli, ville, in maniera orizzontale, che poi orizzontale non è perché la città non è in piano. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it