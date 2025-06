Boeing il tecnico era in ferie | così il portellone del volo Alaska Airlines si è staccato in volo

Un drammatico esempio di come una serie di errori e negligenze possano mettere a rischio la sicurezza aerea. L’indagine di 17 mesi dell’NTSB sul volo Alaska Airlines del gennaio 2024 ha svelato un grave problema: un pannello mancante di 4 bulloni, riparato da tecnici inesperti mentre il responsabile qualificato era in ferie. Scopriamo insieme cosa è successo e quali lezioni trarre da questa vicenda. Continua a leggere.

L’indagine di 17 mesi dell’NTSB sull’incidente del volo Alaska Airlines del gennaio 2024 ha rivelato che un pannello del Boeing 737 Max 9 mancava di 4 bulloni, senza che nessuno se ne accorgesse. La riparazione fu eseguita da tecnici inesperti mentre l’unico qualificato era in ferie. Gravi falle anche nei controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

