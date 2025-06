Boato a Ostia bomba carta esplode davanti alla palestra di Gianni Di Napoli Scene di guerra

Un’esplosione improvvisa ha scosso Ostia, lasciando i residenti sotto shock. La notte del 26 giugno, una bomba carta è esplosa davanti alla palestra di Gianni Di Napoli, causando danni e uno scenario da scena di guerra. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il gesto intimidatorio apre inquietanti interrogativi sulla sicurezza del quartiere. Le autorità sono già al lavoro per fare luce su questo episodio inquietante, che rischia di minare la tranquillità di Ostia.

Ostia, 26 giugno 2025 – Un boato nella notte ha svegliato i residenti di via delle Azzorre a Ostia: una bomba carta è esplosa intorno alle tre davanti alla palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli. Danni alla facciata del palazzo e ad alcune auto parcheggiate ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso su quello che appare come un gesto intimidatorio. Sul posto vigili del fuoco artificieri della polizia, 118. "Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe", ha commentato sui social l'attore e comico romano Enzo Salvi, noto anche come 'Er Cipolla', che abita a pochi passi e che è sceso in strada dopo l’esplosione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Boato a Ostia, bomba carta esplode davanti alla palestra di Gianni Di Napoli. “Scene di guerra”

