BMW Italia ed ENI alleanza strategica per una mobilità a basse emissioni

In un momento cruciale per la transizione energetica, BMW Italia ed ENI stringono un’ alleanza per accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada. Le due aziende hanno firmato una Lettera d’Intenti (LOI) con l’obiettivo di sviluppare soluzioni congiunte che integrino biocarburanti avanzati e mobilità elettrica in un ecosistema energetico sempre più sostenibile. Il cuore dell’accordo è l’HVO, l’ olio vegetale idrogenato prodotto da Enilive, derivato al 100% da materie prime rinnovabili. Questo biocarburante diesel può essere utilizzato immediatamente nei motori validati, sfruttando le infrastrutture di distribuzione già esistenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - BMW Italia ed ENI, alleanza strategica per una mobilità a basse emissioni

italia - alleanza - mobilità - strategica

