Bloccato al supermercato dopo aver rubato il portafoglio a un anziano

Un gesto avventato e sconsiderato che ha portato all'arresto di un 42enne romeno a Verona. Dopo aver tentato di sottrarre il portafoglio a un anziano nel supermercato di Via Fincato, l’uomo è stato sorpreso e fermato dalla polizia. Il tentato furto aggravato si è concluso con le manette, evidenziando ancora una volta come la vigilanza e il pronto intervento siano fondamentali per la sicurezza di tutti.

Tentato furto aggravato è il reato contestato all'uomo arrestato dalla polizia ieri, 25 giugno, a Verona. L’arresto è scattato poco dopo le 19 in un supermercato di Via Fincato. E in manette ci è finito un 42enne romeno. L'uomo si era avvicinato ad un anziano e, senza farsi notare, gli aveva. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: supermercato - anziano - bloccato - aver

Ha percorso con l'auto un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, al centro di Roma. Al volante un anziano di 80 anni. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza nella piazza. È accaduto nella notte intorno alle 4. Vai su Facebook

Coltellate al supermercato: 26enne ferito da un pensionato a Chieri; Accoltellamento in pieno giorno al supermercato. Pensionato di 79 anni colpisce un giovane. E' grave; Anziano ruba in un supermercato e viene arrestato: I soldi della pensione non mi bastano per vivere.

Ruba la borsetta a un'anziana, ma viene bloccato dai vigili del fuoco che facevano rifornimento: arrestato - Fanpage.it - Nella mattinata di oggi, venerdì 4 ottobre, a Busto Arsizio, in provincia di Varese, un 30enne residente in città è stato arrestato per aver effettuato uno scippo ai danni di un'anziana signora ... fanpage.it scrive

Taccheggiatore ruba del cibo dagli scaffali del supermercato a Borgo Cavalli: bloccato dai poliziotti - Il Gazzettino - Taccheggiatore ruba del cibo dagli scaffali del supermercato a Borgo Cavalli: bloccato dai poliziotti ... Come scrive ilgazzettino.it