Bloccare i cantieri quando fa troppo caldo? La Lombardia dice no

In un’estate segnata da temperature record, la Lombardia sceglie una strada diversa rispetto ad altre regioni italiane, evitando di bloccare i cantieri durante le ore più calde. La decisione ha suscitato discussioni e riflessioni sulla tutela dei lavoratori e sulla sostenibilità delle attività. Ma quali saranno le implicazioni di questa scelta e come si bilanceranno salute e produzione? È un tema che richiede attenzione e approfondimento.

La Regione Lombardia non emanerà un'ordinanza per vietare di svolgere attività lavorative nei momenti più caldi della giornata per quanto riguarda i settori più esposti, come hanno fatto invece altre Regioni tra cui Lazio, Calabria, Umbria e Puglia. Lo rende noto Uil Lombardia dopo una cabina di.