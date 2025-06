Blitz contro Bezos anche a Bologna | imbrattati alcuni Amazon lockers

A Bologna, la protesta contro Jeff Bezos si fa sempre più forte: alcuni Amazon lockers sono stati imbrattati con vernice rossa e il messaggio "No space 4 Bezos". Mentre il fondatore di Amazon si gode il suo matrimonio a Venezia, i militanti di Extinction Rebellion e Municipi sociali hanno deciso di far sentire la loro voce sotto le Due Torri. La mobilitazione continua, mettendo in discussione il potere e le contraddizioni del gigante dello shopping online.

Bologna, 26 giugno 2025 – Anche a Bologna prende piede la protesta contro Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che in questi giorni è a Venezia per il suo maxi matrimonio con Lauren Sanchez, dove proprio oggi Extinction Rebellion ha rivendicato una manifestazione ( foto ). Sotto le Due torri il collettivo Municipi sociali ha infatti imbrattato alcuni Amazon lockers con vernice rossa e la scritta ' No space 4 Bezos '. Il collettivo annuncia anche la propria presenza alla manifestazione contro Bezos in programma dopodomani, il 28 giugno, in Laguna. “Bezos non è il benvenuto a Venezia – afferma il collettivo – ma nemmeno a Bologna e in tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz contro Bezos anche a Bologna: imbrattati alcuni Amazon lockers

In questa notizia si parla di: bologna - amazon - blitz - bezos

Blitz contro Bezos anche a Bologna: imbrattati alcuni Amazon lockers; Il matrimonio di Bezos e Sanchez a Venezia: protesta in piazza San Marco, identificati i manifestanti; Jeff Bezos, giornata a Venezia (a sorpresa): cena dall'amica Diane von Furstenberg e sopralluoghi pre-matrimon.

Blitz contro Bezos anche a Bologna: imbrattati alcuni Amazon lockers - La protesta del collettivo Municipi sociali, che sarà in laguna il 28 giugno: “Non è il benvenuto a Venezia, ma nemmeno qui e in tutta Europa” ... Come scrive msn.com

Bezos, blitz a sorpresa dei comitati anti-matrimonio: possibili proteste via acqua a San Marco e sul Canal Grande - Non solo gli ospiti del matrimonio di Bezos puntano all'effetto sorpresa, ma anche i comitati «No Bezos» per le manifestazioni di protesta, anche estemporanee, ... Da msn.com