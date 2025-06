Blackout spegne il centro di Firenze Case e locali al buio per colpa di un cavo

Un’improvvisa oscurità ha avvolto il centro di Firenze, lasciando case e locali al buio per circa un’ora e mezza. Un blackout causato da un guasto a un cavo ha interrotto la luce tra le 20 e le 21.15 del 26 giugno, coinvolgendo le zone più affascinanti della città. La magia dell’arte e della storia si è temporaneamente spenta, ma l’incidente ha ricordato quanto sia fragile il nostro patrimonio luminoso.

Firenze, 26 giugno 2025 – Buio in centro a Firenze. Un blackout di circa un'ora e mezzo, tra le 20 e le 21.15 del 26 giugno, ha interessato le strade nel cuore della città. E così le luci piano piano si sono affievolite. Insegne, lampioni, i lampadari delle case ma, soprattutto, i frigoriferi delle attività. Da via Faenza a piazza San Lorenzo, fino all'Accademia delle Belle Arti, piazza San Marco. Il quadrilatero più ricco di opere d'arte del mondo si è spento. Il lasso di tempo è stato breve ma preoccupante, soprattutto appunto per le attività di ristorazione. Con la canicola che non accenna a dare respiro neanche nelle ore serali, restare senza condizionatore per molti potrebbe essere un incubo.

