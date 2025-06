Blackout a Giugliano | senza corrente da oltre un’ora tra via Colonne e via Gioberti

Un blackout improvviso ha lasciato senza corrente da oltre un’ora i residenti di Giugliano, tra via Colonne e via Gioberti. Le conseguenze si fanno sentire anche nelle attività commerciali, generando disagi in tutta la zona. Il guasto, ancora sconosciuto, si è verificato nel tardo pomeriggio, creando preoccupazione tra cittadini e commercianti. Continueremo a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi e supporto alle persone coinvolte.

Black out improvviso a Giugliano. Residenti senza corrente da oltre un’ora tra via Colonne e via Gioberti. Disagi anche per le attività commerciali. Il guasto, di natura ancora ignota, si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, lasciando completamente al “buio” una delle zone più popolate e trafficate della città. Diverse segnalazioni arrivano dai cittadini. Al . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blackout a Giugliano: senza corrente da oltre un’ora tra via Colonne e via Gioberti

In questa notizia si parla di: giugliano - corrente - oltre - colonne

È guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte di giovedì l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Nella serata di venerdì la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme. E n Vai su Facebook

Blackout a Giugliano: senza corrente da oltre un’ora tra via Colonne e via Gioberti.

Giugliano, sprofonda via Colonne: era stata appena riaperta - Il Mattino - E’ durata meno di 24 ore la riapertura di via Colonne a Giugliano: nel pomeriggio di oggi la strada è già sprofondata. Scrive ilmattino.it

Giugliano. Cantiere di via Colonne, il supplizio continua: lavori fino al 2025 - Il Mattino - Riaprire via Colonne totalmente al passaggio delle auto al confine tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo, concludere tutti i lavori entro marzo del 2025 e ripulire la strada della metropolitana ... Segnala ilmattino.it