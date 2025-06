Black Carpet Awards 2025 | inclusione creatività e rappresentanza al centro della moda

La terza edizione dei Black Carpet Awards 2025 si apre a Milano, celebrando l'inclusione, la creatività e la rappresentanza nel cuore della moda. Presentata con entusiasmo nella Sala Brigida di Palazzo Marino, questa giornata sottolinea come “Black” racchiuda l'essenza di tutti i colori. Un evento che si propone di essere un catalizzatore di cambiamento, promuovendo una moda sempre più aperta e diversificata. Il futuro della moda è già qui: pronto a scoprire cosa rende unico questo prestigioso riconoscimento?

La terza edizione dei Black Carpet Awards è stata presentata ufficialmente a Milano con una conferenza stampa nella Sala Brigida di Palazzo Marino, alla presenza di Michelle Francine Ngonmo, fondatrice di Afro Fashion Association, e dell’assessore comunale Alessia Cappello. «”Black” per noi è la somma di tutti i colori», ha dichiarato Michelle Francine Ngonmo. «I Black Carpet Awards vogliono essere uno spazio concreto in cui il cambiamento prende forma». Alessia Cappello ha aggiunto: «Milano è orgogliosa di ospitare un’iniziativa che mette al centro chi lavora ogni giorno per abbattere barriere». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Black Carpet Awards 2025: inclusione, creatività e rappresentanza al centro della moda

