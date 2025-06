Bivaccano nella foresta e poi non raccolgono i rifiuti l' amarezza del Comune | Così non va

L'amarezza del Comune di Altavilla Silentina è palpabile: ancora una volta, l’inciviltà degli snezi si manifesta con il degrado di un’area naturalistica amata da tutti. Dopo un piacevole bivacco, alcuni soggetti hanno disprezzato il rispetto per l’ambiente, lasciando rifiuti sparsi e minando la bellezza del nostro territorio. È tempo di sensibilizzare e agire contro chi ignora le regole e il valore della natura.

