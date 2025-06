Bitetti | Accordo di programma | ho rappresentato le istanze e le preoccupazioni dell’intera comunità cittadina

Come Sindaco di Taranto, con spirito di collaborazione e nel pieno rispetto delle istituzioni, ho rappresentato le istanze e le preoccupazioni della nostra comunità durante la recente riunione in videoconferenza con il Ministro Adolfo Urso, il Presidente della Regione Michele Emiliano, e altri rappresentanti istituzionali. È fondamentale mantenere un dialogo costruttivo per il futuro della nostra città e garantire che le decisioni prese rispecchino gli interessi di tutti.

Tarantini Time Quotidiano Ho partecipato alla riunione in videoconferenza con il Ministro Adolfo Urso, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Statte Spada, il Commissario dell’Autorità Portuale Gugliotti, e il Presidente della Provincia di Taranto Palmisano. Il Ministro ha confermato la posizione già espressa nei tavoli precedenti. In qualità di Sindaco di Taranto, con spirito di collaborazione e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale che il Comune riveste, ho rappresentato le istanze e le preoccupazioni dell’intera comunità cittadina. Insieme agli altri enti locali, ci impegniamo a produrre le osservazioni richieste dal Ministro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bitetti: “Accordo di programma: ho rappresentato le istanze e le preoccupazioni dell’intera comunità cittadina”

In questa notizia si parla di: rappresentato - istanze - preoccupazioni - bitetti

Ex Ilva, Bitetti: “Presentate le istanze e le preoccupazioni dell’intera comunità”.