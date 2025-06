Bitcoin Metaplanet supera Tesla | quanti ne ha acquistati

Il patrimonio Bitcoin di Metaplanet continua a crescere in modo impressionante, mentre la società giapponese ha annunciato l'acquisto di altri 1.234 BTC per circa 132 milioni di dollari, portando il totale a 12.345. Superando Tesla, ora è il settimo più grande detentore aziendale al mondo e il primo non americano. In vetta, con quasi 600 mila Bitcoin, c’è…

Il patrimonio Bitcoin di Metaplanet continua a crescere. Giovedì 26 giugno la società giapponese ha annunciato l’acquisto di altri 1.234 BTC per una spesa di circa 132 milioni di dollari, portando il monte complessivo a 12.345. Sopravanzata Tesla, che ne detiene 11.509, diventando così secondo la piattaforma BitcoinTreasuries.net il settimo maggior detentore aziendale al mondo, il primo non americano. In vetta, con quasi 600 mila Bitcoin, c’è Microstrategy. L’acquisto è stato effettuato al prezzo medio di 108 mila dollari (15,6 milioni di yen in valuta locale) per BTC. Metaplanet punta a 200 mila Bitcoin entro il 2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bitcoin, Metaplanet supera Tesla: quanti ne ha acquistati

In questa notizia si parla di: bitcoin - metaplanet - tesla - supera

La giapponese Metaplanet acquista 1.234 BTC e ora ne detiene più di Tesla; Metaplanet Acquista 1.234 BTC per 133 milioni di dollari, portando il totale della sua riserva di BTC a 12.345 BTC; Bitcoin, Metaplanet supera Tesla: quanti ne ha acquistati.

Metaplanet ha superato le riserve Bitcoin di Tesla acquistando 1.234 BTC e portando il suo totale a 12.345 Bitcoin - 345 BTC, superando Tesla come uno dei maggiori holder di Bitcoin a livello mondiale ... Riporta it.cointelegraph.com

Metaplanet supera i $400 milioni di Bitcoin, grazie al recente acquisto da $28 milioni - MSN - La società di investimenti giapponese Metaplanet ha aumentato le proprie riserve di Bitcoin (BTC) a oltre 400 milioni di dollari. Secondo msn.com