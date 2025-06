Bisseck Inter aria d’addio? Dalla Premier fanno sul serio i nerazzurri alzano il prezzo

L’interesse crescente per Bisseck dall’Premier League mette in evidenza il valore emergente del giovane difensore tedesco. Con le pretendenti che alzano l’offerta, l’Inter si prepara a fare una scelta strategica, puntando su giovani talenti pronti a esplodere. La partita di mercato è aperta e ogni mossa potrebbe riscrivere i futuri equilibri. La domanda ora è: quale sarà la decisione finale?

La società è pronta al rilancio, ma sempre secondo le linee guida dettate dal californiano Oaktree: dentro solo talento giovane, sul punto di esplodere, sia in campo che nel valore del cartellino. In pratica, l'identikit di Leoni. In un reparto segnato dalle rughe del tempo come la difesa, e in cui il 24enne Yann Bisseck potrebbe finire in Premier (la richiesta di partenza dell'Inter è intorno ai 40), i nerazzurri sono pure pronti a venire incontro al Parma pur di avere prima o poi Leoni.

