Biocarburanti e mobilità elettrica nasce l’asse Bmw Italia - Eni

L'alleanza tra BMW Italia ed ENI segna un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, accelerando la transizione energetica nel settore della mobilità. Dopo aver percorso insieme il "Tour europeo" dedicato a carburanti rinnovabili, ora puntano a rivoluzionare l'infrastruttura di ricarica e ad ampliare l'uso di biocarburanti. Una sfida ambiziosa che apre nuove strade per un domani a impatto zero, e il viaggio è appena iniziato.

Accordo su iniziative congiunte allo scopo di accelerare la decarbonizzazione. Entrambi i gruppi sono reduci, insieme ad altre realtà e associazioni, dal "Tour europeo" che ha promosso in 20 Paesi l'alimentazione per il trasporto su strada ottenuta al 100% da materie prime rinnovabili. L'Hvo (olio vegetale idrogenato) prodotto da Enilive è già ampiamente disponibile. La casa auto guarda anche all'installazione di nuovi hub per la ricarica con Plenitude.

Mobilità, Chiaramonti: "Biocarburanti pronti, servono per accompagnare altre tecnologie"

La #decarbonizzazione dei trasporti procede grazie ai #biocarburanti, ma la crescita della mobilità elettrica resta ancora troppo lenta, anche a causa dei vincoli imposti dal #GreenDeal. Per questo abbiamo chiesto all'Ue una revisione, con l'obiettivo di coniug

Grandi notizie per la mobilità sostenibile! BMW Italia ed ENI hanno stretto un'importante alleanza per accelerare la transizione energetica nel settore dei trasporti. L'obiettivo? Offrire soluzioni sempre più sostenibili, combinando il meglio dei bio-carburanti e

