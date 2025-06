Bimbo di 11 anni investito da un'auto in pieno centro nel novarese è gravissimo

Una tragica notte nel cuore del Novarese: un bambino di soli 11 anni è stato travolto da un’auto in pieno centro, finendo in condizioni gravissime. Dopo un intervento d’urgenza e il trasferimento in elicottero, le speranze sono appese a un filo. La comunità si stringe attorno alla famiglia mentre si attende un esito che nessuno vorrebbe dover affrontare. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi: è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, poi i medici ne hanno disposto il trasferimento al Regina Margherita di Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

