Bimba morta dopo il bagno in mare | i genitori presenti in spiaggia patteggiano 2 mesi di pena

Una tragedia sconvolgente scuote Ravenna: i genitori della piccola deceduta dopo il bagno in mare patteggiano due mesi di carcere per omicidio colposo. La vicenda si è chiusa ieri in tribunale, lasciando dietro di sé un dolore incolmabile e una riflessione profonda sulla sicurezza e la responsabilità in momenti di svago e relax. Quello che emerge da questa triste storia è quanto possa essere fragile la vita e quanto siano importanti prevenzione e attenzione.

Ravenna, 26 giugno 2025 – Un patteggiamento a due mesi per omicidio colposo per ciascuno dei genitori. Così ieri mattina, in tribunale a Ravenna, davanti al gup Andrea Galanti, al pm Monica Gargiulo e all'avvocato difensore della coppia Silvia Subini, si è conclusa la vicenda giudiziaria relativa alla tragedia che ha inflitto una pena incommensurabile a papà Enzo e mamma Ulyana. Ingegnere lui, estetista lei, entrambi residenti nel paese reggiano di Cadelbosco, non rivedranno più il sorriso della loro piccola Isabel Zanichelli. È così da due anni, da quando la bimba è morta il 26 giugno 2023 per le conseguenze di una "sindrome da sommersione" dopo un bagno al mare il giorno precedente a Lido di Classe.

