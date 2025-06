Bilancio Abitcoop in positivo e patrimonio a 58 milioni di euro Ora focus sull' ex mercato bestiame

L'Assemblea dei Soci di Abitcoop, la principale cooperativa di abitazione di Modena, ha confermato risultati straordinari: un bilancio in positivo e un patrimonio che ora raggiunge i 58 milioni di euro. Con questa solidità , l’attenzione si sposta sull’ex mercato Bestiame, un’opportunità strategica per rafforzare ulteriormente il territorio. Marco ha sottolineato come questi successi siano il frutto di una gestione attenta e lungimirante, pronta a scrivere nuovi capitoli di crescita e sviluppo.

Si è tenuta ieri, mercoledì 25 giugno, l’Assemblea dei Soci di Abitcoop, la maggiore cooperativa di abitazione della provincia di Modena, aderente a Legacoop Estense. Dal punto di vista patrimoniale, la cooperativa conferma la propria soliditĂ : “il bilancio di esercizio 2024 – ha illustrato Marco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: bilancio - abitcoop - positivo - patrimonio

Bilancio Abitcoop in positivo e patrimonio a 58 milioni di euro. Ora focus sull'ex mercato bestiame; Abitcoop chiude il bilancio in positivo, C'è ancora tanta richiesta di affitti.