Bignami inchioda la piazza rossa | Li manderei a manifestare a Teheran

In un'epoca di tensioni e contrasti, le piazze italiane si trasformano in teatri di scontro tra diverse visioni politiche e ideologiche. Bignami non risparmia critiche e invita a riflettere sul ruolo delle manifestazioni e sui loro significati profondi. Tra accuse e accuse reciproche, il dibattito si infiamma: è tempo di capire quali siano le vere priorità per il nostro Paese e come evitare che le passioni divisive dividano ulteriormente la società.

No alle spese per la difesa di tutti, bandiere di Israele bruciate, sostegno di Hamas e del regime iraniano, attacchi al governo di Giorgia Meloni. A Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 gioved√¨ 26 giugno, vanno in scena le immagini delle piazze rosse ProPal e ora pro Iran. "Io francamente manderei qualcuno di quei signori a manifestare a Teheran, con Hezbollah, con Hamas, con quella gente l√¨. Se tornano, anche se non credo che tornino.", commenta Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. ¬† Insomma, "se queste persone possono manifestare √® perch√© siamo una nazione che garantisce libert√† e democrazia", continua l'esponente meloniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Bignami inchioda la piazza rossa: "Li manderei a manifestare a Teheran"

