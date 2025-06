Bici montagna e fatica Riolunato spettacolo Mtb

Un vero spettacolo per gli amanti della mountain bike e dell'avventura: la terza tappa di Appenninica MTB Stage Race 2025 ha regalato emozioni intense attraverso paesaggi mozzafiato e sfide impegnative. Con i suoi 64 km e 2750 metri di dislivello, questa frazione ha messo alla prova anche i ciclisti più esperti, immersi in uno scenario naturale unico. Dopo la partenza da Vidiciatico, la corsa ha subito preso il volo con una lunga salita verso il Corno alle Scale, incorniciata dal maestoso Cimone...

A livello di puro spettacolo naturale, la terza tappa di Appenninica Motb Stage Race 2025, che ieri è entrata nel territorio provinciale del nostro Appennino, aveva davvero pochi confronti: una frazione di 64 km per 2750 metri di dislivello, in uno scenario di notevole impatto. Dopo la partenza da Vidiciatico, nel comune di Lizzano in Belvedere, la corsa ha visto subito una lunga salita verso il Corno alle Scale, con il Cimone a fare da cornice, nella quale gli atleti non hanno forzaro il ritmo, consci anche della difficoltà della tappa, ma si sono dati notevolmente battaglia nella discesa verso Fanano, per poi ascendere ancora verso Riolunato, traguardo della frazione, posto peraltro in salita, a rendere tutto ancora più faticoso.

