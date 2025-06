Biblioteche e archivi storici Capponi | La Regione Calabria investe sei milioni

La regione Calabria dimostra ancora una volta il suo impegno per la cultura investendo 6 milioni di euro in biblioteche e archivi storici, veri tesori di ricchezza e identità. Questo importante intervento garantirà la tutela, la valorizzazione e la trasmissione di un patrimonio unico, fatto di libri, documenti e memorie che raccontano secoli di storia. Un investimento che rafforza il senso di appartenenza e promuove la conoscenza per le generazioni future.

"La Regione Calabria investe 6 milioni di euro per sostenere biblioteche e archivi storici, riconoscendo in questi luoghi un patrimonio culturale di straordinario valore per le comunità locali. L’intervento mira a tutelare e tramandare un vasto insieme di materiali preziosi – tra cui libri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: biblioteche - archivi - storici - regione

Mercoledì 25 giugno, alle ore 18, alla biblioteca comunale Francesco Zuccarelli: “Nuova vita alle Carte”: iniziativa pubblica sul progetto di valorizzazione dell’archivio storico comunale L’archivio storico comunale di Pitigliano è stato oggetto di un significativo p Vai su Facebook

Regione Calabria investe 6 milioni per biblioteche e archivi storici; Musei, biblioteche e archivi storici: due bandi e oltre 2,8 milioni di euro per valorizzarli; Avviso Pubblico “Misure di Sostegno per Biblioteche ed Archivi Storici Pubblici e Privati-Annualità 2024”.

Sei milioni per biblioteche e archivi storici, Capponi: “Risorse inestimabili da preservare e valorizzare” - Il bando ha finanziato 80 biblioteche e 14 archivi pubblici, oltre a 24 biblioteche e 6 archivi privati presenti sul territorio regionale ... Segnala reggiotv.it

Asdi apre gratuitamente 56 archivi storici in tutta la Regione - doc, l’iniziativa toscana che si svolge all’interno dell’evento nazionale “Carte in dimora". Si legge su lanazione.it