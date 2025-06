Biasin | Milan rivoluzione che spaventa i tifosi Allegri e Tare …

Biasin: “Milan, voto 4: due punti per i derby, due per la Supercoppa” - Fabrizio Biasin analizza la stagione del Milan nel podcast 'Aria Fritta', evidenziando i meriti e i demeriti della squadra.

La notizia a sorpresa svelata da Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW Tra gli allenatori sondati da Tare ci sarebbe anche Thiago Motta, con il quale ci sarebbero stati anche dei contatti

Biasin: “Milan, rivoluzione che spaventa i tifosi. Allegri e Tare …”; Biasin: Il Milan non ha bisogno di volti ma di concretezza. Sarà essenziale assemblare una squadra...; Cosa deve fare il Milan? Biasin: Fidarsi di Allegri-Tare, mettere insieme una squadra più che....

Tare svela il Milan di Allegri, nessuna rivoluzione: "È solo mancata la leadership, ma ora c'è Modric" - Igli Tare ha delineato la rotta che il Milan ha già intrapreso all'indomani dell'insediamento in panchina di Max Allegri: "Non sarà rivoluzione ...

Tare: "Milan punta alla seconda stella? Obiettivo primario è vincere trofei. Allegri…" - "Ho vissuto tante contestazioni nella mia esperienza: so che per noi è una responsabilità in più", ha detto Tare sui tifosi del Milan