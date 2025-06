Biancani il sindaco che protesta Ma si ritrovano soltanto in tre | Questa è una battaglia di tutti

In un contesto di crescente insoddisfazione, il sindaco Andrea Biancani torna a far sentire la sua voce, questa volta in compagnia di pochi ma determinati. La sua protesta, anche se ridimensionata, evidenzia l’urgenza di avviare i lavori delle opere compensative dell’A14. Nonostante l’assenza delle associazioni di categoria, la sua lotta rimane un segnale forte: questa è una battaglia di tutti, e la speranza di un riscatto collettivo si fa più forte ogni giorno.

Dopo appena due settimane dalla prima azione di protesta, il sindaco Andrea Biancani torna a manifestare nei pressi del casello autostradale per chiedere di iniziare al più presto i lavori delle opere compensative dell’A14. Al "presidio" questa volta Biancani aveva invitato anche le associazioni di categoria, che però ieri mattina non si sono presentate. Al suo fianco erano presenti il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini. "Eravamo qui il 12 giugno – dice il sindaco di Pesaro – e oggi siamo ancora qui perché nulla si è mosso. Questo è un silenzio grave, perché oltre alla manifestazione avevamo inviato anche una serie di comunicazioni istituzionali, al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione e a Società Autostrade, ma nessuno ha avuto la correttezza istituzionale di dare una risposta rispetto ad opere strategiche per il nostro territorio, su cui c’è già un accordo firmato e risorse stanziate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biancani, il sindaco che protesta. Ma si ritrovano soltanto in tre: "Questa è una battaglia di tutti"

