Bezos si sposa a Venezia tensioni in piazza San Marco | la polizia trascina via i manifestanti | VIDEO

A Venezia, un matrimonio da sogno si trasforma in scena di tensione: attivisti di Extinction Rebellion protestano contro le nozze di Jeff Bezos, scatenando scontri in piazza San Marco. La polizia interviene per disperdere i manifestanti, mentre gli sposi in maschera cercano di mantenere la loro cerimonia. Un episodio che unisce tradizione e crisi ambientale, lasciando tutti senza fiato. La città lagunare diventa teatro di una controversa commistione tra celebrazione e battaglia sociale.

Venezia, protesta degli attivisti di Extinction Rebellion contro le nozze di Jeff Bezos in piazza San Marco: tensioni, intervento della polizia e sposi in maschera.

