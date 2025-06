Bezos si sposa a Venezia protesta di Extinction Rebellion | attivisti trascinati via a San Marco

A Venezia, il matrimonio di Jeff Bezos ha scatenato una vivace protesta di Extinction Rebellion tra le calli e la piazza di San Marco. Attivisti in maschera sono stati trascinati via mentre manifestavano contro l’impatto ambientale e lo stile di vita del magnate. La tensione si è infittita, coinvolgendo polizia e cittadini in un suggestivo scenario di conflitto tra tradizione e impegno civico, lasciando tutti con una domanda: quale futuro vogliamo per questa città ?

Venezia, protesta degli attivisti di Extinction Rebellion contro le nozze di Jeff Bezos in piazza San Marco: tensioni, intervento della polizia e sposi in maschera.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Attivisti di Extinction Rebellion su una gru, nuova protesta contro Bezos a Venezia #ioseguoTgr Vai su X

LIVE Venezia, nuova azione di Extinction Rebellion per il matrimonio di Jeff Bezos: diretta video Vai su Facebook

Jeff Bezos, nuova protesta di Extinction Rebellion a Venezia: finto matrimonio contro le nozze del miliardario - Nuova protesta di Extinction Rebellion tornata in azione a Venezia, in piazza San Marco, nel primo dei tre giorni del matrimonio di lusso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Matrimonio Bezos, nuova azione di protesta di Extinction Rebellion a piazza San Marco - Una ventina di persone davanti alla Basilica con dei cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza