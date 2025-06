Bezos-Sánchez | il raccolto romantico di Vittoria Ceretti e i beauty look degli invitati al primo party

Il primo party della tre giorni di festa si è trasformato in un vero e proprio spettacolo di stile e bellezza. Tra chiome vaporose, caschetti trendy e romanticissimi chignon, le star hanno incantato tutti con look impeccabili e personalità uniche. Scopriamo insieme i beauty look degli invitati e i dettagli che hanno reso questa serata indimenticabile, un perfetto mix di eleganza e creatività.

Dalla chioma vaporosa di Kim Kardashian al caschetto flipped di Kris Jenner passando per il romantico chignon di Vittoria Ceretti. I beauty look degli ospiti al primo ricevimento della tre giorni di festa.

