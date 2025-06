Bezos le Kardashian e Oprah Winfrey arrivano in laguna per il matrimonio | outfit animalier total black e casual Orlando Bloom senza Katy attesa per DiCaprio

Venezia si trasforma in un palcoscenico glamour, tra arrivi stellari e outfit da urlo. Jeff Bezos, le Kardashian e Oprah Winfrey sono pronti a vivere tre giorni di festeggiamenti nella città sull'acqua, mentre Orlando Bloom aspetta impaziente Leonardo DiCaprio. La capitale del romanticismo si accende di vip e stile, pronta a scrivere una nuova pagina di glamour internazionale. La magia è appena iniziata.

VENEZIA - Gli ospiti e gli invitati celebri al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno arrivando a Venezia per i tre giorni di nozze e, questa mattina, sono sbarcate in laguna Kim, Khloe. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bezos, le Kardashian e Oprah Winfrey arrivano in laguna per il matrimonio: outfit animalier, total black e casual. Orlando Bloom senza Katy, attesa per DiCaprio

In questa notizia si parla di: bezos - laguna - matrimonio - kardashian

Il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà in laguna. La coppia di sposi potrebbe usare dei taxi limousine - Il maxi veliero Koru di Bezos, ormeggiato in laguna, ha attirato l’attenzione degli amanti del mare e della scena internazionale.

Bezos, le Kardashian e Oprah Winfrey arrivano in laguna per il matrimonio LE FOTO Vai su Facebook

Nozze Bezos-Sanchez, l’arrivo degli ospiti vip a Venezia; Anche Kim Kardashian è arrivata a Venezia per le nozze di Bezos. E non è da sola; Bezos, le Kardashian e Oprah Winfrey arrivano in laguna per il matrimonio: outfit animalier, total black e cas.

Bezos, le Kardashian e Oprah Winfrey arrivano in laguna per il matrimonio: outfit animalier, total black e casual - Gli ospiti e gli invitati celebri al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno arrivando a Venezia per i tre giorni di nozze e, ... Come scrive msn.com

Bezos, pagelle look degli invitati: Kardashian che caldo (5), Ivanka la più stilosa (8), Lauren Sanchez sposa glamour (7) - Tra outfit da yacht e uno shopping per le vie della Laguna ecco le nostre pagelle dei look delle star invitate: dalle Kardashian a ... Si legge su ilmattino.it